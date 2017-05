Dirt Rally, Inside e Undertale tra i giochi del Humble Monthly Bundle di maggio

Con un video condiviso su YouTube sono stati svelati i titoli inclusi nel Humble Monthly Bundle per mese di maggio, tra i quali troviamo Dirt Rally, Inside, Undertale e altri ancora. Per chi non lo conoscesse, il servizio in abbonamento fornisce ogni mese giochi per un valore complessivo di oltre 100 $.

Scopriamo dunque la lista completa del Humble Monthly Bundle di questo mese:

DiRT Rally

Inside

This is the Police

Undertale

Metrico +

The Turing Test

GoNNER – Press Jump To Die Edition

Super Rude Bear Resurrection (Exclusive Debut)

A2Be: a Science Fiction Narrative (Humble Original).

Kevin Eastman’s Underwhere #1 (Exclusive Comic)

Oltre ai sopracitati contenuti, effettuando l'iscrizione si avrà subito accesso a Stellaris oltre che godere del 10% di sconto all'interno dell'Humble Store