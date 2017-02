DiRT Rally si aggiorna con il supporto per PlayStation VR

lancia oggi l’aggiornamento PlayStation VR per. L'update rende l'intero titolo giocabile in VR e introduce una nuova modalità Co-Pilota in cui un secondo giocatore può dare importanti suggerimenti utilizzando il controller e la schermata social.

Disponibile per i giocatori che possiedono DiRT Rally come DLC standalone Add-on su PlayStation Store al prezzo di 12.99 o in versione fisica come nuovo ‘DiRT Rally Plus Aggiornamento VR’ e come bundle digitale, condurrà i giocatori in un’esperienza completa e immersiva attraverso tutto il gioco con il supporto VR per ogni automobile, per ogni strada e per ogni disciplina.

Oltre a permettere di guidare ogni entusiasmante rally completamente con il VR, include il rallycross e le colline. Inoltre, la nuova modalità Co-Pilota consente ad un secondo giocatore di entrare nel vivo dell'azione utilizzando i tasti ed il touchpad del DualShock 4 per dare indicazioni sulla schermata social. Proprio come nella vita reale, i tempi e la precisione sono di vitale importanza al fine per completare lo stage nel miglior tempo possibile.