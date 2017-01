DiRT Showdown in regalo sull'Humble Store

Come parte dei Saldi Invernali,regala a tutti gli utenti, folle racing game sviluppato dae uscito su PC e console old gen nel 2012. Per scaricarlo non dovrete fare altro che effettuare il login e far partire il download

Nel momento in cui scriviamo, mancano ancora un giorno e 22 ore alla fine della promozione, dunque se siete interessati vi consigliamo di cogliere al volo l'occasione. Per ulteriori informazioni sul titolo, potete consultare la nostra recensione. Segnaliamo, inoltre, che nel negozio digitale troverete una lunga lista di titoli in sconto, dai grandi AAA di Activision, Bethesda e Square Enix agli indie più promettenti. Per visualizzare l'elenco completo rimandiamo al sito ufficiale.