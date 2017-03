Lo sviluppatore indipendenteha annunciato cheè ufficialmente disponibile su PC (via Steam) e PlayStation 4. Per celebrare il debutto del gioco, è stato pubblicato un nuovo trailer che trovate in cima alla notizia.

Disc Jam è un particolare titolo sportivo capace di ibridare tennis ed hockey, in cui i giocatori possono sfidarsi in partite 1v1 o 2v2 utilizzando delle speciali abilità per difendere la propria area di gioco e avere la meglio sui propri avversari. Maggiori informazioni possono essere reperite al seguente indirizzo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Disc Jam è disponibile su PC e PlayStation 4.