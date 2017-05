Disgaea 5 Complete Edition per Switch è disponibile in Europa

è ora disponibile in Europa per Nintendo Switch. Porta la follia di Disgaea con te ovunque: il gioco include tutti e 8 gli scenari bonus, 4 dei personaggi preferiti dai fan e 3 classi di personaggi che erano state rilasciate originariamente nel DLC per PlayStation 4 di

Disgaea 5 Complete Edition racconta una storia di vendetta e ribellione. Sotto la nuova e terribile minaccia di un Overlord di nome Void Dark intenzionato a sottomettere tutti i Netherworlds, un giovane demone ha deciso di porre fine al suo dominio -KILLIA. In Disgaea 5, conduci KILLIA ed il suo tenace esercito di ribelli nel loro oscuro e pericoloso viaggio verso la vendetta. Arricchito di un’azione senza precedenti ed una trama più divertente che mai, il numero di danni di Disgaea 5 Complete stabilirà sicuramente un nuovo record.