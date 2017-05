Disgaea 5 Complete Edition per Switch include tutti i trofei della versione PS4

Anche senon include nessun sistema di obiettivi o trofei, pare cheabbia deciso di includere tutti i trofei della versionedinella, disponibile dal 26 maggio sulla nuova console della grande N.

Come segnalato da un utente su Reddit, Disgaea 5 Complete Edition per Nintendo Switch contiene gli stessi trofei presenti nella versione Playstation 4, e fatto ancora più curioso, nel momento in cui vengono sbloccati viene visualizzato un pop-up di notifica che ricorda molto da vicino quello della console Sony. Dal momento che su Switch non esiste un sistema di obiettivi, i trofei sbloccati non vengono associati all'account dell'utente, ma rimangono registrati all'interno del gioco stesso.

