Recentemente,ha tenuto un livestream dedicato aper, mostrando 30 minuti di gameplay della riedizione del gioco per la nuova console della casa di Kyoto.

A livello tecnico, il porting per Switch non presenta differenza di alcun tipo riguardo l'edizione per PlayStation 4, gli sviluppatori hanno però incluso tutti i DLC già usciti, il gioco arriverà quindi nei negozi in una versione completa che includerà il gioco base (aggiornato) e tutti i contenuti scaricabili.

Disgaea 5 Complete sarà disponibile in Europa dal 26 maggio, in formato retail e digitale per Nintendo Switch.