Disgaea 5 Complete Edition: pubblicato il secondo trailer dedicato ai personaggi

Disgaea 5 Complete Edition include tutti i contenuti della versione PlayStation 4 oltre a otto scenari bonus, quattro personaggi aggiuntivi e tre classi originariamente pubblicate come DLC sulla piattaforma Sony. La riedizione di Disgaea 5 per Nintendo Switch è già disponibile in Giappone e arriverà in Europa il 26 maggio.