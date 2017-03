Disgaea 5 Complete: filmato d'apertura e nuove immagini

ha oggi pubblicato il filmato d'apertura di, titolo in arrivo il prossimo 26 maggio su Nintendo Switch. Il video, naturalmente in stile anime, ci introduce ai personaggi di gioco e ci mostra alcune spettacolari scene di azione: lo trovate riportato in testata.

Disgaea 5 Complete arriverà su Switch comprensivo di tutti i DLC pubblicati per la versione PS4 dell'RPG strategico: parliamo, quindi, di 8 scenari aggiuntivi, quattro nuovi personaggi, e tre nuove classi tra cui scegliere. In calce, trovate una numerosa galleria di nuove immagini pubblicate oggi da NIS America.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Disgaea 5 Complete, già disponibile in Giappone, arriverà in Europa il 26 maggio su Nintendo Switch. I pre-order della Limited Edition europea del titolo sono ancora aperti.