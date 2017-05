Disgaea 5 Complete per PC compare sul sito dell'ESRB

Nel mentre i giocatori Switch lo attendono per il prossimo 26 maggio, sembrerebbe chesia in dirittura d'arrivo anche su PC. Il nome del titolo sviluppato daè infatti comparso sul sito dell'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi in Nord America.

Disgaea 5 Complete è l'edizione definitiva dell'omonimo titolo già disponibile su PlayStation 4: la versione Switch, quindi, includerà otto scenari bonus, quattro personaggi aggiuntivi e tre classi originariamente pubblicate come DLC. In caso foste interessati, inoltre, trovate sull'eShop di Switch una demo giocabile del gioco di ruolo strategico.

Disgaea 5 Complete sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 26 maggio. Rimaniamo in attesa di eventuali conferme o smentite riguardo alla pubblicazione su PC del gioco.