L'ultimo resoconto dei risultati finanziari stilato darivela che, edizionedel gioco di ruolo uscito su Playstation 4 nel 2015, ha venduto più di 100.000 copie in tutto il mondo.

Prima del lancio occidentale avvenuto lo scorso maggio, Takuro Yamashita, presidente di NIS America, aveva dichiarato che il il titolo aveva collezionato più di 110.000 preorder (78.000 negli Stati Uniti e 36.000 in Europa) e che aveva piazzato circa 20.000 copie in Giappone dal 3 marzo, ma a quanto pare si trattava di dati non del tutto accurati, dal momento che Disgaea 5 Complete ha abbattuto da poco il muro delle 100.000 copie.