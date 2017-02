Disgaea 5 Complete uscirà il 26 maggio su Nintendo Switch

Sebbene la sua uscita fosse prevista inizialmente per la stagione primaverile,debutterà solo il 26 maggio su, come apprendiamo dal comunicato dial magazine britannico MCV.

Non abbiamo certezza se questa corrisponderà alla data di lancio mondiale del titolo, ma è comunque probabile che la versione Switch di Disgaea 5 Complete arrivi nello stesso giorno anche in Italia e nel resto del mondo.

Parlando delle ipotetiche differenze che la versione Switch del gioco potrà vantare rispetto alla controparte per PS4, Alan Costa di NIS America ha voluto precisare: "Entrambe le versioni saranno identiche. Tuttavia, la versione per Switch include tutti i DLC usciti su PlayStation 4. Enfatizzeremo senz'altro questo aspetto, come anche il vantaggio di poter giocare il gioco anche al di fuori delle mura domestiche".