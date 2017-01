Disgaea 5 Complete uscirà in primavera su Switch

Anchesupporterà: il primo gioco annunciato da publisher è, versione aggiornata del gioco omonimo pubblicato nel 2015 su PlayStation 4 e ora in arrivo anche sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto.

Disgaea 5 Complete sarà disponibile durante la primavera in versione Standard e Deluxe in formato retail e digitale, la Collector's Edition sarà prenotabile esclusivamente sullo store online di NIS America. Questa riedizione includerà otto scenari aggiuntivi, quattro personaggi extra e tre classi provenienti dal DLC già usciti su PS4. Nessun altro contenuto extra è stato annunciato per il momento.