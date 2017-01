Dishonored 2: disponibile ora il nuovo aggiornamento

ha annunciato che il secondo aggiornamento dicon difficoltà personalizzata e missioni selezionabili è ora disponibile per il download su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Dishonored 2 ora offre una maggiore libertà di scelta per giocare secondo le tue necessità grazie alle impostazioni di difficoltà personalizzata. Rendi ancora più unica la tua esperienza con oltre 20 nuove opzioni, dalla velocità di efficacia dei dardi narcotizzanti al numero di nemici attivi che possono attaccarti contemporaneamente.

Inoltre, gli sviluppatori hanno introdotto un'opzione che rappresenta la sfida per eccellenza: la modalità Uomo d'acciaio. Attivala all'inizio di una nuova partita e non potrai né salvare né caricare manualmente. Dovrai accettare le conseguenze delle tue azioni o morire per sempre a causa loro. In più, grazie alla possibilità di selezionare le missioni, dopo l'installazione dell'aggiornamento potrai ripetere le missioni già affrontate se mai volessi ulteriormente migliorare l'approccio furtivo nella tua partita. Nota: le missioni selezionabili mantengono lo stato della partita all'inizio di quella missione.