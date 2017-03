Dishonored 2: disponibile su Steam il nuovo aggiornamento in beta

Su Steam è stato pubblicato il nuovo aggiornamento Game Update 3 per Dishonored 2, al momento disponibile solo in versione beta. Le novità riguardano principalmente numerose correzioni di bug e fix generali, come possibile leggere dalla Patch Note ufficiale.

L'ultimo aggiornamento di Dishonored 2 ha introdotto la difficoltà personalizzabile, strumento che mette nelle mani dei giocatori numerosi modificatori per customizzare la propria esperienza di gioco, aumentando così il valore di rigiocabilità del titolo. Il Game Update 3 di Dishonored 2 è scaricabile già da ora su Steam solo per gli utenti PC, e arriverà anche su console PlayStation 4 e Xbox One una volta uscita dalla fase di test e divenuta stabile.