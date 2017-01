Dishonored 2: primi dettagli sul secondo aggiornamento

Disponibile dal 18 gennaio su PC come beta di Steam e pubblicato ufficialmente il 23 gennaio su Xbox One, PlayStation 4 e PC, il secondo aggiornamento diintroduce due modifiche sostanziali: livelli di difficoltà personalizzati e selezione delle missioni.

Di seguito, le informazioni diffuse dagli sviluppatori: "Ottenere la partita perfetta in Dishonored 2 è una sfida complessa. Che vogliate uscirne puliti con Corvo o aggirarvi furtivamente per Karnaca nei panni di Emily, Dishonored 2 vi mette sempre alla prova. Con il secondo aggiornamento di gioco (disponibile gratuitamente a partire dalla prossima settimana), avrete a disposizione ulteriori opzioni per rendere la sfida ancora più difficile, migliorare le vostre probabilità di successo e perfino ripetere una missione per provare un approccio diverso.

La difficoltà personalizzata vi permette di creare un'esperienza ancora più adatta a voi. Per esempio, siete giocatori attenti che amano valutare ogni singola opzione? Ora potete impostare come reagisce il mondo ai vostri tentativi di sbirciare da dietro un angolo. Con oltre 20 nuove opzioni avrete l'imbarazzo della scelta: dalla velocità di efficacia dei dardi narcotizzanti al numero di nemici attivi che possono attaccarvi contemporaneamente.

Tra le altre cose, abbiamo introdotto un'opzione che rappresenta la sfida per eccellenza. Attivate la modalità Uomo d'acciaio all'inizio di una nuova partita: la morte sarà permanente e non potrete né salvare né caricare manualmente. La modalità Uomo d'acciaio spinge Dishonored 2 al massimo, afferma il capo progettista Dinga Bakaba. Dovrete accettare le conseguenze delle vostre azioni o morire per sempre a causa loro. Dopo l'installazione del secondo aggiornamento, potrete anche ripetere le missioni già affrontate. Se volete ulteriormente migliorare l'approccio furtivo nella vostra partita, questa è l'occasione giusta. Nota: le missioni selezionabili mantengono lo stato della partita all'inizio di quella missione (personaggio, livello di caos, rune, denaro, scelte compiute, ecc.).

Inoltre, il secondo aggiornamento di gioco contiene altre funzionalità nuove o migliorate basate sui vostri feedback."