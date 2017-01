Dishonored 2: il prossimo update offrirà numerose opzioni per la difficotà

Quest’oggi, la versione PC di Dishonored 2 ha ricevuto un aggiornamento beta con un’anteprima delle novità che verranno presto introdotte nello stealth game di Arkane Studios. I giocatori avranno a disposizione un nuovo set di opzioni per personalizzare la difficoltà di gioco, e saranno in grado di selezionare le missioni dal menu principale.

Tra i modificatori troviamo “Attack frequency”, che permette di scegliere la frequenza con la quale i nemici attaccheranno il giocatore, mentre “group attack” stabilisce il numero di aggressori che possono attaccare simultaneamente. Con “ammunition quantity” si potrà scegliere la quantità di munizioni che saranno fornite in un dato livello, e “number of reinforcements” regolerà invece la cadenza di distribuzione. Le opzioni per il mana si limitano ad un semplice toggle per attivare o disattivare la sua rigenerazione. “Save model”, infine, può costringere i giocatori ad un unico slot di salvataggio.

L’altra novità apportata dall’aggiornamento consiste nella possibilità di scegliere di rigiocare una determinata missione, limitando però il suo utilizzo ai salvataggi creati a seguito dell’update.

Dishonored 2 è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.