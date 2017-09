Dishonored: La Morte dell'Esterno contiene un easter egg dedicato a Dark Souls

Disponibile da pochi giorni su PC, PS4 e Xbox One, i giocatori hanno già trovato un easter egg nascosto all'interno di, espansione stand-alone della serie sviluppata dalla software house francese

L'easter egg è dedicato alla serie di Dark Souls: nel corso della terza missione dell'espansione, è possibile scorgere l'inconfondibile e simbolico falò presente all'interno dell'action-RPG di From Software. L'omaggio di Arkane Studios si va quindi ad affiancare a quelli di Battlefield 1, Just Cause 3, e Overwatch.

Dishohored: La Morte dell'Esterno è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. A questo indirizzo, potete dare uno sguardo al trailer di lancio dell'espansione.