Il nuovo video pubblicato su YouTube daè dedicato a, del quale possiamo apprezzare 10 minuti del secondo livello giocati dal content creator StealthGamerBR, uno dei più apprezzati da

Il filmato dimostra la flessibilità del titolo che, in pieno stile Dishonored, permette al giocatore di agire in maniera silenziosa o di scatenare una carneficina. Il nuovo personaggio porta con sé un set di nuove abilità soprannaturali, potenti armi ed equipaggiamenti. Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che Dishonored La morte dell'Esterno uscirà il 15 settembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC.