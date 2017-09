Dishonored La Morte dell'Esterno: nuovo trailer dedicato ai poteri di Billie

: Tra tutti i personaggi utilizzabili del mondo disi distingue in modo particolare. Non ha mai raggiunto i più alti ranghi, come il Protettore Reale Corvo Attano. Non ha sangue reale, come l'imperatrice Emily Kaldwin...

In fondo, lo stesso si potrebbe dire di Daud, il mentore di Billie, assassino mercenario protagonista del DLC del primo gioco. Cosa cambia realmente? A differenza di tutti e tre i precedenti personaggi utilizzabili, Billie Lurk non ottiene poteri soprannaturali dopo essere stata marchiata dal misterioso Esterno. E questo è un fattore cruciale in relazione al nuovo set di abilità, oggetti ed equipaggiamento che caratterizza il gioco a sé stante Dishonored: La morte dell'Esterno.

"Colui che uccide l'Esterno non viene marchiato, questa è l'idea che abbiamo avuto", dice il direttore creativo Harvey Smith. "Billie ottiene i suoi poteri da alcuni manufatti legati all'Oblio".

Quali altri poteri possiede Billie? Ecco una rassegna di tutto ciò che avrete a disposizione mentre cercherete di sconfiggere l'avversario definitivo: la figura soprannaturale e divina al centro di tutti gli eventi che hanno turbato l'impero delle isole fin da quando Daud assassinò l'imperatrice Jessamine Kaldwin nel primo gioco.

Poteri

Nel capitolo La morte dell'Esterno i poteri di Billie vengono sbloccati man mano che vengono recuperati vari manufatti legati all'Oblio. Per avere ulteriori potenziamenti, Billie può anche trovare Amuleti d'Osso sparsi in tutto lo scenario di gioco.

Dislocazione. Come Traslazione e Proiezione di Corvo, Dislocazione è il potere di movimento di Billie. Diversamente da quanto accade nel caso di Corvo ed Emily, Il potere di Billie consiste nel posizionare dei segnalatori invisibili a tutti gli altri personaggi, quindi scambiare la propria posizione con quella del segnalatore stesso. "È come se Billie Lurk potesse essere contemporaneamente in due luoghi, decidendo in quale dei due è meglio trovarsi", spiega Smith. Billie può utilizzare questi segnalatori per spostarsi attraverso un livello, oppure può strategicamente posizionarne uno e poi usarlo per portare un attacco a sorpresa, o come via di fuga. "È importante sottolineare che lei non deve necessariamente guardare in direzione del segnalatore", dice Smith. "Può trovarsi dietro di lei, o all'ingresso di un edificio, così come sul tetto. Il segnalatore deve avere una linea visiva diretta che lo colleghi a Billie, ma lei non devi necessariamente guardarlo".

Colpo dell'Oblio. Questo potente attacco caricato respingerà i vostri nemici lontano da voi, dandovi più spazio per muovervi, oppure dandovi la possibilità di uccidere un avversario cogliendolo di sorpresa. "Il Colpo dell'Oblio vi offre la possibilità, durante un combattimento, di far arretrare un nemico e quindi farlo fuori", spiega Smith.

Somiglianza. Rubate l'identità di un altro personaggio e usatela per ingannare i vostri nemici. A differenza del potere Possessione di Corvo, Somiglianza offre un ventaglio più ampio di azioni che vanno dal convincere con l'inganno un alleato ad aprire una porta fino allo scontro con un altro nemico. "Somiglianza è uno di quei poteri che inizialmente mi destavano molte perplessità a causa dei possibili casi limite, ma gli sviluppatori hanno fatto davvero un ottimo lavoro", racconta Smith. "Potete passare indisturbati tra le guardie usando il volto di un loro alleato e potrebbero addirittura salutarvi. L'altro giorno ho sentito uno dei personaggi principali rivolgersi a un altro, chiaramente sul punto di dirgli qualcosa di importante. Chiamava da un'altra stanza e il secondo personaggio ha risposto: "Arrivo tra un minuto". L'ho strangolato e ho usato Somiglianza per assumere le sue sembianze, raggiungere l'altro personaggio e parlarci esattamente come se fossi lui. Mi ha davvero sorpreso il modo in cui il team di sviluppo è riuscito a dare spessore a una scena così cruciale".

Preveggenza. Che stiate giocando come assassini bramosi di sangue o misericordiosi portatori di giustizia, vorrete senza dubbio familiarizzare con gli intricati livelli del gioco La morte dell'Esterno. Preveggenza consente a Billie di fermare il tempo, abbandonare il suo corpo ed esplorare l'area circostante. Mentre lo fa, Billie può anche lasciare un segnalatore di Dislocazione, oppure marcare degli oggetti d'interesse per poterli poi tenere d'occhio.

Equipaggiamento

Alcuni di questi oggetti, come la spada di Billie e la Scheggia dell'Occhio, sono manufatti che provengono dall'Oblio. Altri invece sono totalmente nuovi e si possono combinare con i poteri di Billie per scatenare il caos... o per eliminare un nemico senza che nessuno se ne accorga.

Pistola voltaica. Indossata da Billie al polso, quest'arma a proiettili elettrificati può essere potenziata e resa ancora più versatile ed efficace con un ampio ventaglio di munizioni letali e non.

Granata iperbarica. Scagliatela contro i nemici per un'esplosione non letale di aria compressa. Se siete in inferiorità numerica e accerchiati, l'esplosione di questa granata scaraventerà i nemici in aria, agevolando la vostra fuga o combinandosi con i vostri poteri per mettere a segno qualche spettacolare uccisione.

Sussurri dei ratti. Usando uno speciale talismano lasciatole dal suo grande amore Deirdre, Billie può ottenere molti indizi utili a conoscere meglio l'ambiente che la circonda, grazie ai sussurri dei ratti che vagano per le strade di Karnaca.

Mina a gancio. Piazzatela su una parete, sul pavimento o sul soffitto, ed essa attirerà un nemico. La mina a gancio può essere usata per rendere inoffensivo un nemico senza ucciderlo o per nascondere un corpo privo di coscienza. Se disporrete un numero sufficiente di mine a gancio nell'area, potrete sventrare tutti coloro che si troveranno in mezzo ai loro campi magnetici opposti. "Può rivelarsi cruenta", dice Smith. "È divenuta uno dei miei giocattoli preferiti nella serie di Dishonored".

Oltre a questi nuovi poteri e oggetti, Dishonored La Morte dell'Esterno include la modalità Partita Originale +, che si sblocca completando il gioco. In questa modalità, i giocatori potranno mescolare i nuovi poteri di Billie con una selezione speciale dei poteri di Emily e Corvo da Dishonored 2. Dishonored La morte dell'Esterno sarà pubblicato il 15 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC.