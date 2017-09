Dishonored: La Morte dell'Esterno, pubblicato il trailer di lancio in italiano

: In attesa della pubblicazione diprevista per domani (venerdì 15 settembre),pubblica oggi il trailer di lancio del gioco, completamente doppiato in italiano.

Dopo i fatti di Dishonored 2, le acque sembrerebbero essersi calmate per Billie Lurk e il suo ex mentore Daud, ma un nuovo uragano sta per abbattersi sull'impero delle isole. Nella prima avventura a se stante dell'acclamata serie di Dishonored, Billie avrà un ruolo chiave nella sanguinosa battaglia contro il bastardo dagli occhi neri in persona, l'Esterno. Ex sicario in cerca di redenzione, Billie accetterà un ultimo incarico: compiere l'assassinio definitivo e cambiare per sempre il volto dell'impero. Dai una prima occhiata a Dishonored: La morte dell'Esterno in questo trailer di gioco che vede ancora una volta la partecipazione di Rosario Dawson, Michael Madsen e Robin Lord Taylor, rispettivamente nei panni di Billie, Daud e l'Esterno.

In La Morte dell'Esterno scoprirai un nuovo lato di Karnaca, visitandone le zone più corrotte. Indaga su culti misteriosi, infiltrati in club di boxe clandestini, arriva addirittura a organizzare un colpo in banca, cercando di portare a termine il tuo compito impossibile: uccidere una divinità. Nelle vesti di una nuova assassina, avrai accesso a un'ampia gamma di potenti abilità soprannaturali, armi e oggetti nuovi concepiti per imprimere il tuo sanguinoso marchio su Karnaca e sulla storia. O forse deciderai di essere indulgente e di usare le tue abilità per muoverti furtivamente e senza farti notare. Come da tradizione Arkane, l'intricata progettazione dei livelli consente un ampio ventaglio di stili di gioco diversi, con bivi e decisioni cruciali che influenzeranno profondamente l'esito della missione.



La Morte dell'Esterno riporta i giocatori nell'impero delle isole, con panorami mozzafiato, livelli intricati e sistema di combattimento brutale tipici della serie. Assieme al nuovo personaggio giungono anche un nuovo set di abilità soprannaturali, armi letali e un potente equipaggiamento, che ti permetteranno di impersonare l'assassina perfetta. E come da tradizione Arkane Studios, potrai nuovamente scegliere la via del dolore o dell'indulgenza. La scelta spetta solo a te. Dishonored: La Morte dell'Esterno sarà pubblicato il 15 settembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC.