Dishonored La Morte dell'Esterno, Video Anteprima dello spin-off della serie di Arkane Studios

è uno spin-off della serie Action RPG di, ambientato pochi mesi dopo la conclusione del secondo capitolo.

Il giocatore si troverà ad impersonare Billie Lurk, il quale si ricongiungerà con il suo mentore, l'assassino Daud, impegnato in quella che considera la sua ultima e più importante missione: l'omicidio dell'Esterno. Nella missione che abbiamo affrontato alla Gamescom di Colonia l'obiettivo era quello di sottrarre un pugnale mistico conservato nella cassaforte di una delle personalità più importanti della città. Sensazione positive, dunque, in attesa dell'uscita ufficiale prevista per il 15 settembre.