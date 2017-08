Dishonored: la storia di Emily e Corvo è giunta al termine, conferma Arkane

Per quanto un ipoteticonon sia stato confermato in alcun modo,ha parlato del possibile futuro del suo fortunato franchise, soffermandosi in particolar modo sui personaggi died, protagonisti dei due episodi principali della serie (Corvo fu l'unico protagonista del primo capitolo).

"Tutto ciò che so è che per quanto riguarda questo set di personaggi e questa situazione iniziata con la piaga dei ratti e proseguita tramite Corvo, Emily, Daud, Billie e l'Estraneo, questo è il finale di questo pezzo", ha dichiarato Harvey Smith, creative director presso la casa di sviluppo francese.

Non una conferma che la serie proseguirà, quindi, ma in caso dovesse farlo Corvo ed Emily verranno rimpiazzati da dei nuovi protagonisti. Ricordiamo che l'espansione stand-alone Dishonored: La Morte dell'Esterno arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 15 settembre.