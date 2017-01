Disney annuncia uno streaming box in grado di supportare alcuni giochi Android

In occasione del CES 2017,ha presentato un nuovo streaming box in grado di riprodurre video, giochi e contenuti multimediali appartenenti all'universo della celebre compagnia, con la possibilità di acquistare a parte un controller bluetooth.

Realizzato in collaborazione con Snakebyte, Disney TV Box si rivolge principalmente a un pubblico giovanissimo, con l'idea di riunire in una sola piattaforma da saloto l'accesso a una varietà di contenuti multimediali, che si tratti di film, cartoni animati o giochi prodotti dalla compagnia. Il dispositivo sarà basato sul sistema operativo Android, e nel caso vogliate sfruttarla come console da gioco c'è la possibilità di acquistare a parte un controller bluetooth, nell'attesa che venga annunciata la lineup dei titoli disponibili. Disney TV Box debutterà sul mercato nel corso del 2017 al prezzo di $99.