Sabato 15 luglio a partire dalle 22:00 (ora italiana) si terrà l'eventoin diretta dal, in questa occasione la compagnia mostrerà alcune novità sui videogiochi a marchioin arrivo nei prossimi mesi.

Nello specifico, lo show Level Up durerà 60 minuti, durante l'evento verranno mostrati nuovi trailer di Star Wars Battlefront 2, Kingdom Hearts 3 e Spider-Man di Insomniac Games. Per quanto riguarda il JRPG Square-Enix, si mormora anche del possibile annuncio della data di uscita.

Level Up! The Walt Disney Company's Video Game Showcase potrà essere seguito in diretta streaming sul sito del D23, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube della manifestazione.