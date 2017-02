Disney interrompe i rappirti con PewDiePie a causa di alcune battute antisemite

Problemi per(sussidiaria di) ha interrotto ogni rapporto di collaborazione con la webstar, a causa di alcune battute antisemite recitate in uno dei suoi recenti video. Per questo, la società ha deciso di prendere provvedimenti, mettendo Felix alla porta.

Maker Studios non è mai intervenuta nei contenuti pubblicati da PewDiePie, questa volta però lo YouTuber è andato oltre, come dichiarato da un portavoce della società: "Sappiamo che Felix crea video provocanti ed irriverenti ma questa volta si è spinto oltre, i contenuti in questione sono inappropriati."

Secondo quanto riportato da Kotaku, PewDiePie avrebbe "augurato la morte agli ebrei" in almeno otto video pubblicati sul suo canale. Google è intervenuta nella questione spiegando che "Se i contenuti in questione sono satirici possono restare online, in caso contrario devono essere rimosso. Non possiamo accettare contenuti di partner che abbiano come tema l'odio e la violenza."

La questione però si complica poichè un portale di stampo neo nazista ha dichiarato di "supportare pienamente PewDiePie", una dichiarazione che ha spinto lo YouTuber a chiarire definitivamente la situazione:

"E' importante sottolineare come io non supporto e non promuovo in alcun modo l'odio e la violenza. Faccio video, faccio intrattenimento e non intendo pubblicare commenti politici. So bene che i miei utenti sono consapevoli del fatto che si tratti di uno scherzo. Non era mia intenzione offendere nessuno ma capisco che queste battute abbiano potuto urtare la sensibilità di alcune persone. Ci tengo a chiarire inoltre che non supporto gruppi che incitano all'odio razziale."

PewDiePie si è quindi scusato con tutte le persone coinvolte, in ogni caso si tratta di un grave episodio che potrebbe avere ulteriori ripercussioni sulla carriera dello YouTuber.