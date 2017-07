Disney sta sviluppando alcune esperienze in realtà aumentata per Star Wars

Durante iltrasmesso questa sera,ha annunciato una collaborazione conper la produzione di un headset che consentirà ai giocatori di vivere alcune esperienze dedicate ain realtà aumentata.

Il visore in questione sarà dotato di un alloggio dove inserire il proprio smartphone, e grazie alle app dedicate si potranno dare vita ad epiche battaglie tra Impero e Ribellione sul pavimento di casa, o partecipare ad altre attività ambientate nell'universo creato da George Lucas. In aggiunta è stata annunciata l'esperienza Jedi Challenge che, grazie a quello che pare essere un accessorio dedicato, darà la sensazione ai giocatori di impugnare una vera lightsaber.

Le app per la realtà aumentata, così come il visore, sono ancora in fase di sviluppo, e non è stata fornita alcuna finestra di lancio.