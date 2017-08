Disneyland Adventure e Rush: A Disney Pixar Adventure in arrivo su Xbox One

Durante l'che sta precedendo l'apertura ufficiale dellaha annunciato che, originariamente usciti su Xbox 360, sono in dirittura d'arrivo su Xbox One.

Entrambi i giochi arriveranno in versione rimasterizzata e saranno ottimizzati per Xbox One X, console premium che Microsoft lancerà sul mercato il prossimo 7 novembre.

In aggiunta, Zoo Tycoon, disponibile su Xbox 360 e Xbox One, riceverà una re-release su One presentando inoltre il supporto a Xbox One X. Al momento, non possediamo ulteriori informazioni al riguardo. Rimanete sulle nostre pagine per tutti gli aggiornamenti sull'Xbox Showcase che Microsoft sta attualmente tenendo in quel di Colonia.