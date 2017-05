L'Open Beta diè disponibile a partire da oggi su PC, Xbox One e Playstation 4. Per l'occasione,ha pubblicato un nuovo trailer cinematico (ve lo abbiamo riportato in alto) e un nuovo gameplay trailer per il gioco (ve lo abbiamo riportato in calce).

Stando alle parole della compagnia polacca, l'Open Beta di Gwent: The Witcher Card Game rappresenta un passo fondamentale nel processo di sviluppo del titolo, oltre a permettere a molti utenti di provare per la prima volta il gioco con mano.

La data di pubblicazione di Gwent: The Witcher Card Game non è stata ancora stabilita. Nelle scorse giornate, comunque, è stato svelato il regolamento di tornei e partite competitive.