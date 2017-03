Disponibile l'update 1.10 per Horizon Zero Dawn

Tramite un post pubblicato su Reddit,ha annunciato che la patch 1.10 diè disponibile, e può essere scaricata già da questo momento tramite PlayStation Network. Si tratta di un aggiornamento volto a perfezionare tecnicamente il gioco ed implementare piccole migliorie.

In particolare, dopo aver installato la patch 1.10 sarà possibile effettuare acquisti in quantità multipla dai mercanti, l'IA di alcuni nemici risulterà migliorata, e ci saranno delle correzioni riguardanti il drop rate e l'economia. Per ulteriori informazioni e per leggere il changelog ufficiale, vi rimandiamo al post di Guerrilla Games, che potete trovare a questo link.

Consigliamo quindi a tutti coloro che possiedono Horizon Zero Dawn di installare l'aggiornamento per poter usufruire delle migliorie disponibili.