Disponibile da oggi in Italia NVIDIA Shield TV con telecomando a 199 euro

annuncia che(2017) è da oggi in vendita in differenti paesi europei, tra cui l'Italia, nella versione con il solo telecomando al prezzo di 199 Euro in versione da 16 GB.

In questa nuova veste, che ha già ottenuto un ottimo successo nelle fasi di pre-order, Shield TV rappresenta una soluzione estremamente competitiva per chi è alla ricerca di un media player per lo streaming, con cui vedere anche contenuti 4K HDR, nonché la scelta ideale per tutti coloro che già hanno altri dispositivi Android. Tutti i film e le serie televisive acquistate su Google Play possono essere guardate con Shield anche nel salotto di casa, così come i contenuti forniti in streaming da Netflix, Amazon Video, Infinity TV, YouTube, Spotify, e da poco anche CHILI Cinema.

In aggiunta alle tante app già disponibili, infatti, ha fatto la sua comparsa su Shield TV anche Chili Cinema, un innovativo e completo servizio di video on demand che offre, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento e senza alcun costo di attivazione, un catalogo di oltre 50.000 film e serie TV, prime visioni, anteprime, gadget esclusivi, biglietti per eventi e molto altro ancora.

Ma non è finita qui. Infatti, per i giocatori più appassionati continuano a essere disponibili anche il modello di Shield TV comprensivo di telecomando e controller, così come Shield TV Pro, che mette a disposizione 500 GB di spazio storage. Per chi invece ha un focus minore sui giochi, ma è comunque interessato a sfruttare le opportunità offerte da Shield TV nell'ambito del gaming, l'offerta di titoli con cui giocare con il solo telecomando è comunque decisamente ampia e variegata.

Di seguito un breve elenco: Jackbox Party Pack 3, Jackbox Party Pack 2, Jackbox Party Pack, Alto’s Adventure, Riptide GP Renegade, Real Racing 3, Crossy Road, Mousebot: Escape from CatLab, Red Ball 4, Pac-Man 256, Skeletomb, Afterloop, Table Top Racing, AirAttack 2, Epic Heroes War, Pac-Man, Beach Buggy Racing, Riptide GP 2 e Power Hover.

In aggiunta, sarà disponibile proprio da domani su Google Play Store l'atteso Jackbox Party Pack 4, in vendita al prezzo di 26,99 €. Shield TV con il solo telecomando è disponibile già da oggi sullo store NVIDIA al prezzo di 199€ IVA inclusa.