Disponibile ora la colonna sonora di Sniper Ghost Warrior 3

, creatori delle serie, invitano i giocatori ad intraprendere un viaggio sonoro nella Repubblica della Georgia, per scoprire l’ispirazione e la creazione dei brani che accompagnano

E’ possibile scaricare la Colonna Sonora di Sniper Ghost Warrior 3 su Spotify, iTunes, e Google Play. Composta e prodotta da Mikolai Stroinski (The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine, The Vanishing of Ethan Carter, Detached, Kursk), mixata da Steve Kempster e registrata da Tony Phillips presso il Beautiful Noise Studios di Los Angeles, la composizione ha visto il contributo di ogni singolo artista che è stato invitato negli studi per offrire la propria esperienza e personalità. Alcuni strumenti utilizzati, sono sicuramente familiari al pubblico occidentale, come la batteria, il basso, il sintetizzatore, la chitarra e la voce; ma, c'è anche l'uso del mandolino, della balalaika e della bandura.

Gli artisti coinvolti sono:

Voce - Aurelia Shrenker

Chitarra, Balalaika, Bandura, Mandolino - George Bernhardt

Sintetizzatore - Mikolai Stroinski

Basso - Paul Bushnell

Batteria - Joel Taylor

Alcune canzoni nella colonna sonora hanno un tocco tipicamente georgiano e molti dei brani di Sniper Ghost Warrior 3 si ispirano al folk e alla musica pop, i generi sono stati selezionati prima della pre-produzione della composizione musicale all’interno del gioco. La scelta di brani con un tocco georgiano per la colonna sonora ha lo scopo di migliorare le emozioni e l’immersione del giocatore, facendolo sentire in Georgia, con l’aiuto di altri importanti elementi del gameplay come la grafica ed i dialoghi.

Sniper Ghost Warrior 3 racconta una storia di fratellanza, fede e tradimento in una terra bagnata dal sangue di una guerra civile. I giocatori vestono i panni di un cecchino americano, Jonathan North, che si trova nel nord della Georgia, vicino al confine russo. Ha una missione ufficiale ed una personale, trovare suo fratello. Esplora una vasta mappa open-world con clima dinamico ed il ciclo giorno notte che ha un impatto sul gioco e sulle decisioni. Equipaggiamento, armi, accessori, veicoli e droni personalizzabili. Sniper Ghost Warrior 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 Aprile.