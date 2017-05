Disponibile la patch 1.20 di Horizon Zero Dawn: tante novità per il Photo Mode

Con un post sul blog ufficiale diha confermato che la patch 1.20 diè ora disponibile per il download. Esattamente come anticipato la scorsa settimana, l'aggiornamento introduce tutta una serie di novità per il Photo Mode del titolo.

Tra le aggiunta troviamo tre nuovi filtri, la possibilità di mostrare la griglia durante gli scatti, nuove pose ed espressioni facciali per Aloy e il testo "Saluti da" da apportare alle foto scattate. Oltre a questo, saranno introdotte alcune correzioni alla telecamera e alla sensibilità del mirino. Per tutti i dettagli aggiuntivi, vi rimandiamo al changelog completo.

Horizon: Zero Dawn è disponibile su PlayStation 4. Sul PlayStation Store è ancora valido lo sconto del 25% sul prezzo di listino del titolo di Guerrilla Games.