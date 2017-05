8bitdo lancia i controller in stile retro per Nintendo Switch

Il fascino dei grandi classici della storia videoludica e del retrogaming è innegabile e mantiene sempre un posto speciale per i giocatori più nostalgici, ed è proprio pensando a loro che la compagniaha messo in vendita dei controller ispirati a grandi classici come NES, SNES e Nintendo 64, compatibili con

Si tratta, essenzialmente, di repliche dei controller originali delle console più classiche di Nintendo, ma con alcune modifiche che li rendono adatti a Switch (ad esempio, quattro tasti anziché due). Pur essendo compatibili con Switch, la compagnia ci tiene a precisare che questi pad hanno alcuni limiti. Infatti non supportano lo scan delle figurine Amiibo, né la funzione HD Rumble tipica dei Joy-Con.

I controller di 8bitdo possono essere acquistati su Amazon, ed il prezzo varia dai 35 ai 50 dollari in base alla scelta.