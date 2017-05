Disponibili ora i giochi PlayStation Plus gratis di Maggio 2017

A partire da oggi, sono ufficialmente disponibili i titoli delladi Maggio 2017 per gli abbonati al servizio, i quali potranno scaricare gratis i sei giochi del mese per PlayStation 4, PlayStation 3 e PS Vita.

Nel mese di Maggio, la Instant Game Collection include Alienation, Laser Disco Defenders, Port Royale 3 Pirates & Merchants Gold Edition, Tales from the Borderlands, Type:Rider e Blood Knights, per un valore complessivo pari a 92,94 euro. Per effettuare il download potete recarvi nell'apposita sezione del PlayStation Store.