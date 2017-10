Dissidia Final Fantasy: Cloud of Darkness entra a far parte del roster

Dopo l'ultima aggiunta di Noctis torna a parlare diannunciando un nuovo personaggio del roster. Si tratta di Cloud of Darkness, principale antagonista del terzo capitolo della main series di

Il personaggio sarà distribuito questo mese grazie ad un aggiornamento su tutti i cabinati delle sale giochi giapponesi. Al momento non è chiaro se Cloud of Darkness sarà da subito disponibile anche in Dissidia Final Fantasy NT, controparte per home console del picchiaduro che arriverà il 30 gennaio 2018 in esclusiva su PlayStation 4.

In testa alla notizia trovate un video pubblicato da Square Enix che mette in mostra le abilità del nuovo personaggio.