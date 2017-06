Dissidia Final Fantasy NT annunciato per PS4: trailer e dettagli

ha annunciato chefarà il suo debutto in Europa e in Nord America su PlayStation 4 all'inizio del 2018. Sviluppato in collaborazione conquesto titolo vi immergerà in delle battaglie strategiche a squadre con gli eroi ed i cattivi della serie

I giocatori potranno scegliere tra più di 20 personaggi leggendari e celebri invocazioni della serie, tra cui Ifrit, Shiva e Odino, per giocare online o offline in battaglie 3 vs 3. Il gioco riproporrà inoltre il sistema di battaglia Audacia, unico della serie Dissidia e offrirà una grafica strepitosa con un gameplay estremamente fluido.

Unisciti a Ichiro Hazama (producer), Takeo Kujiraoka (director) e Justin Wong di Echo Fox e K-Brad in una conferenza sui dettagli del gioco all'E3 Coliseum martedì 13 giugno. Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile su PlayStation 4 all’inizio del 2018.