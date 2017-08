Dissidia Final Fantasy NT: Beta Chiusa in programma dal 26 agosto al 4 settembre

ha annunciato che alcuni utenti selezionati potranno partecipare alla Beta Chiusa diche si terrà dal 26 agosto (inizio ore 06:00) al 4 settembre su PlayStation 4.

Chi parteciperà alla Beta Chiusa di questo picchiaduro a squadre potrà mettersi nei panni dei mitici eroi e antagonisti della serie Final Fantasy, combattere emozionanti battaglie in arene uniche 3 contro 3 e invocare creature classiche come Ifrit, Shiva e Odino.

Per chi non si è ancora registrato per partecipare alla Beta Chiusa, c'è tempo fino al 15 agosto per iscriversi cliccando qui. Gli utenti che verranno selezionati riceveranno un’e-mail con le informazioni necessarie per accedere alla beta chiusa. Inoltre Square-Enix ha anche annunciato che Jecht, la leggenda del Blitzball e principale antagonista di Final Fantasy X, sarà uno dei personaggi disponibili al lancio del gioco il prossimo anno. Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile per PlayStation 4 all’inizio del 2018.