Dissidia Final Fantasy NT Beta e PUBG giocati oggi su Twitch YouTube

Nuovo doppio appuntamento con le trasmissioni targate Everyeye Live: per la giornata odierna (mercoledì 30 agosto) abbiamo in programma due dirette dedicate alla Closed Beta die a

La versione di prova di Dissidia Final Fantasy NT sarà protagonista di un livestream in programma alle ore 17:00 mentre in prima serata, a partire dalle 21:00, RapiDNade giocherà in diretta con PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei fenomeni del momento con oltre otto milioni di copie vendute su Steam.

Entrambi gli appuntamenti andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube agli orari indicati: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.