ha annunciato che la Closed Beta diper PlayStation 4 si terrà in Giappone dal 26 agosto al 4 settembre. I giocatori potranno scaricare il ticket dall'8 al 20 agosto, i partecipanti saranno estratti in modo casuale.

La Beta Chiusa permetterà di provare le modalità Class Match, Tutorial e COM Battle con 14 personaggi, al momento non ci sono dettagli riguardo la fase di test per l'Occidente, in Europa e Nord America la Closed Beta è ancora prevista per l'estate. Dissidia Final Fantasy NT è atteso per l'inizio del 2018 in esclusiva su PlayStation 4.