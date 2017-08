Dissidia Final Fantasy NT: guida alle caratteristiche dei personaggi della beta

Come molti di voi già sapranno, in questi giorni è possibile provare in anteprimagrazie alla beta su PS4, a patto che abbiate ricevuto un codice per partecipare. I test continueranno fino al 4 settembre: quali sono i modi migliori per sfruttare al meglio i personaggi durante la durata della beta?

Con questa guida, cercheremo di scoprire come sfruttare al meglio le caratteristiche dei personaggi, le meccaniche del gioco e dei combattimenti per aumentare le nostre possibilità di vittoria esplorando per divertirci il più possibile con questa closed beta.

Comprendere le caratteristiche dei personaggi:

In Dissidia Final Fantasy NT avremo a disposizione personaggi appartenenti a quattro classi principali, ovvero Vanguard, Assassin, Marksman e Specialist. Ognuna di esse possiede le proprie caratteristiche speciali ed è necessario comprenderne punti di forza e debolezza prima di comporre il proprio team vincente.

La classe Vanguard è focalizzata sulla difesa, e contrasta bene gli Assassin;

Gli Assassin sono veloci nei loro attacchi e combattono a distanza ravvicinata, possono essere molto pericolosi per i Marksman;

I combattenti di classe Marksman preferiscono mantenere le distanze, sono ideali per penetrare la difesa dei Vanguard;

Gli Specialist,infine, sono personaggi che non rientrano in queste tre categorie di basi, hanno abilità uniche, pertanto risultano difficili da utilizzare e richiedono strategia e pratica in più. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di ciascun guerriero.

Nel gioco finale avremo un roster ben più vasto, ma nella beta, al momento, abbiamo una selezione di "soli" 14 personaggi, ovvero i seguenti:



Warrior of Light (Vangaurd): un personaggio versatile in grado di difendere se stesso e i suoi alleati e mettere in atto potenti contrattacchi.

Firion (Vangaurd): più efficiente a terra che nei combattimenti aerei, può impugnare diverse armi e mettere in atto combo devastanti.

Onion Knight (Specialist): può cambiare ruolo in battaglia, a scelta tra standard, Ninja e Sage. Per sfruttarlo al meglio, occorre imparare a cambiare ruolo al momento giusto, sfruttando i tempismi della battaglia.

Cecil Harvey (Vanguard): può cambiare ruolo tra Dark Knight e Paladin. Il primo è meglio per i combattimenti a terra, ed il secondo per gli scontri aerei.

Bartz Klauser (Specialist): Può cambiare ruolo ed assumere una vasta varietà di abilità, tra le quali alcune importanti skill di buff per gli alleati.

Terra Branford (Marksman): gli attacchi della sua arma sono più efficaci se passa del tempo tra l'uno e l'altro, dunque è opportuno intervallare le sue azioni per sfruttare al meglio questa caratteristica.

Cloud Strife (Vanguard): può sembrare semplice da utilizzare, ma è difficile sfruttare al meglio le sue skill. Può aumentare i propri parametri e scagliare attacchi più forti grazie al Limit Break.

Squall Leonhart (Assassin): le sue abilità danno il meglio quando ci si avvicina all'avversario e si avvia una serie di combo, ma non è semplice imparare ad utilizzarlo alla perfezione.

Zidane Tribal (Assassin): il modo migliore per sfruttare le caratteristiche di questo personaggio è spostarsi spesso, saltare, colpire fugacemente il nemico ed allontanarsi prima di ricevere un contrattacco.

Tidus (Assassin): un combattente molto veloce, ma per questo più debole rispetto agli altri. La sua resistenza può essere compensata imparando a schivare appropriatamente.

Shantotto (Marksman): dà il meglio di sé lanciando magie a distanza, i suoi attacchi sono più efficaci quando subisce danno.

Vaan (Specialist): può caricare più velocemente la sua statistica "bravery" e utilizzare gli attacchi HP più spesso degli altri personaggi.

Lightning (Assassin): personaggio molto versatile, utile sia nelle combo veloci e ravvicinate, che nelle magie scagliate da lontano.

Y’shtola (Marksman): un'ottima combattente grazie alle sue abilità magiche, ma anche un indispensabile supporto per il team, con le sue abilità curative e di debuff.

Scegliendo il party appropriato, e abbinando personaggi che possano collaborare al meglio, è indispensabile per assicurarsi la vittoria. Il team deve essere bilanciato e vario (ad esempio, selezionare tre Vanguard renderebbe ardua la nostra impresa). Inoltre, unire ad essi una summon adeguata, in Dissidia Final Fantasy NT, può dare una svolta decisiva, in quanto le evocazioni possono capovolgere l'esito del combattimento.. È di particolare importanza comprendere l'interfaccia del gioco, la minimappa (per individuare la posizione dei nemici), tenere d'occhio le statistiche ed utilizzare prontamente gli "HP Attacks" quando sono disponibili. Non bisogna, però, sprecarli: la migliore strategia è quella di tenerli da parte per il momento opportuno.