Dissidia Final Fantasy NT: impara le basi del combattimento con i nuovi tutorial

ha presentato oggi dei nuovi tutorial per, l’emozionante picchiaduro a squadre sviluppato in collaborazione con il

I nuovi tutorial di battaglia spiegano in dettaglio le opzioni strategiche che saranno disponibili in questo fantastico picchiaduro a squadre 3 vs 3 che include più di 20 eroi e cattivi leggendari della serie Final Fantasy. I tutorial spiegano scherzosamente il sistema di audacia, le possibili combinazioni delle varie classi di personaggi e molto altro ancora, offrendo ai fan tutto il necessario per diventare dei veri esperti di Dissidia Final Fantasy NT non appena il gioco uscirà all’inizio del prossimo anno.

Oggi è stata inoltre svelata un’immagine inedita in cui appaiono tre personaggi leggendari della storia della serie. Il Guerriero della luce del primo Final Fantasy, Cloud Strife di Final Fantasy VII e Lightning di Final Fantasy XIII uniscono le forze e mostrano solo una delle varie combinazioni di eroi e cattivi possibili in Dissidia Final Fantasy NT.

Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile per PlayStation 4 dal 30 gennaio 2018. Una Ultimate Collector’s Edition sarà inoltre disponibile in esclusiva su Square-Enix Store e includerà un busto del Guerriero della luce, una colonna sonora con 15 brani della serie Dissidia, un artbook con copertina rigida di 80 pagine e anche un pass stagionale che darà accesso a sei nuovi personaggi giocabili e a dei contenuti disponibili dopo il lancio.