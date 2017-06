Dissidia Final Fantasy NT per PlayStation 4 svelato in anticipo da Amazon

Come accaduto nel caso di, Amazon.com ha svelato in anticipo l'esistenza diper PlayStation 4, versione per la home console Sony del titolo già disponibile nelle sale giochi giapponesi.

Al momento non ci sono particolari dettagli su Dissidia Final Fantasy NT per PlayStation 4, il gioco dovrebbe includere un roster composto da venti personaggi, inoltre si parla di una trama scritta da Kazushige Nojima (Fantasy VII Remake, Final Fantasy XV, Final Fantasy X, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts II) e di un combat system ribilanciato rispetto alla versione arcade.

La pagina prodotto di Amazon.com include anche una cover provvisoria e una data di uscita placeholder (31 dicembre 2017). Con ogni probabilità l'annuncio di Dissidia Final Fantasy NT avverrà all'E3 di Los Angeles, restiamo in attesa di conferme o smentite da parte del publisher Square-Enix.