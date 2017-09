Dissidia Final Fantasy NT rimane esclusiva PS4 al momento; supporterà PS4 Pro

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di DualShockers durante la Gamescom di Colonia, il producer Ichiro Hazama è tornato a discutere di, picchiaduro basato sulla celebre serie diatteso in esclusiva su PlayStation 4.

Le dichiarazioni del producer vertono proprio sull'esclusività della console Sony: il gioco rimarrà per sempre su PS4, o si parla di un accordo temporale? Il team di sviluppo - spiega Hazama - non sta pensando ad altre piattaforme, al momento. Prima di prendere in considerazione eventuali porting del gioco, Square-Enix vuole infatti assicurarsi che la versione PS4 sia perfezionata in tutti i suoi aspetti in vista del suo debutto.

In aggiunta, è stato confermato che il picchiaduro sarà ottimizzato su PlayStation 4 Pro, console sulla quale i giocatori potranno beneficiare di un comparto grafico migliorato. Ulteriori dettagli non sono stati diffusi, ma è stato conferamto che il titolo girerà a 60FPS su entrambe le piattaforme.

Dissidia Final Fantasy NT arriverà il 30 gennaio 2018 su PS4.