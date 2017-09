Dissidia Final Fantasy NT sarà giocabile alla Milan Games Week

: Preparatevi a darvi battaglia con un cast di eroi leggendari,porteranno. I visitatori potranno competere in epiche battaglie 3v3 ed incontrare il producer

Il 29 ed il 30 Settembre i fan e la stampa potranno sfidarsi in combattimenti mozzafiato nei panni di alcuni dei personaggi più amati della serie Final Fantasy. Inoltre, il producer di Dissidia Final Fantast NT Ichiro Hazama, offrirà uno sguardo approfondito sullo sviluppo del gioco, incontrerà i fan e sfiderà i più audaci mostrando tutte le sue skills in emozionanti battaglie 3v3 nell’Area Dissidia Final Fantast NT, Padiglione 12.

Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 29 Settembre – Ore 16.00 presso Area Dissidia Final Fantasy NT Padiglione 12: Torneo riservato alla stampa

Presso l’area Dissidia Final Fantasy NT, Padiglione 12, alcuni esponenti della stampa specializzata, grandi giocatori e fan della serie, si daranno battaglia divisi in 8 team, 3 contro 3, per aggiudicarsi la vittoria. Solo i primi 3 team verranno premiati, ed il primo classificato, oltre ad ottenere un ricco bottino, avrà la possibilità di sfidare Ichiro Hazama nel grande match finale.

Sabato 30 Settembre – Ore 11.45 presso Sala Gemini ingresso Porta EST: Conferenza stampa con Ichiro Hazama “Dissidia Final Fantasy NT: Bringing Legends to the Arena”

Ichiro Hazama condurrà uno speciale approfondimento sullo sviluppo del suo ultimo grande progetto, Dissidia Final Fantasy NT, in un’interessante presentazione di 45 minuti per i visitatori di Milan Games Week alle 11:45 in Sala Gemini.

Sabato 30 Settembre – Ore 15.00 presso Area Dissidia Final Fantasy NT Padiglione 12: Community Event

Sabato pomeriggio invece, nell’area Dissidia Final Fantasy NT alcuni fortunati visitatori selezionati, avranno l’incredibile opportunità di incontrare e sfidare Ichiro Hazama, il producer di Dissidia Final Fantast NT. Anche in questa occasione sarà possibile fare delle domande per soddisfare le proprie curiosità sul gioco.

Gli appuntamenti da non perdere per conoscere Ichiro Hazama e provare in anteprima il suo Dissidia Final Fantasy NT sono a Milan Games Week 2017 il 29 ed il 30 Settembre. Ti aspettiamo!