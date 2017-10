Dissidia Final Fantasy NT: Square-Enix terrà un livestream il 24 ottobre

ha annunciato che il primo livestream ufficiale disarà trasmesso su YouTube e Niconico il prossimo 24 ottobre.

Durante la trasmissione, il producer svelerà nuovi dettagli sulla trama e sul gameplay, inoltre ci sarà spazio anche per alcuni reveal esclusivi non meglio specificati. Allo show prenderanno parte anche gli attori Marika Kouno, Akari Kitou, Arthur Lounsbery e Shunsuke Takeuchi, lo speaker Yamazaki Baron e i producer e director Ichiro Hazama e Takeo Kujiraoka.

Dissidia Final Fantasy NT è atteso per il 30 gennaio 2018 in Europa e Nord America, in esclusiva su PlayStation 4 con supporto per PS4 Pro.