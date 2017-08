Dissidia Final Fantasy NT uscirà il 30 gennaio 2018 anche in Europa

Dopo la notizia di questa mattina,ha confermato chesarà disponibile in Europa a partire dal 30 gennaio 2018, in concomitanza con la data di uscita in Nord America annunciata da poco, esclusivamente su PS4.

Il gioco sarà invece disponibile in Giappone a partire dal prossimo 11 gennaio. Ricordiamo che Dissidia Final Fantasy NT può essere acquistato in diverse edizioni, a scelta tra Ultimate Collector's Edition (con colonna sonora, statuina a tema, artbook e altri bonus, acquistabile esclusivamente dallo Store Square Enix), SteelBook Brawler Edition (solo per chi preordina presso rivenditori selezionati) o Digital Deluxe Edition (include il season pass).



Per maggiori dettagli sulle varie edizioni del gioco potete visitare questo link.