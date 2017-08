Dissidia Final Fantasy NT uscirà il 30 Gennaio 2018 in Nord America

ha annunciato cheperuscirà l'11 gennaio 2018 in Giappone e il 30 gennaio in Nord America. Rivelati i contenuti delle varie edizioni del gioco (Ultimate Collector's Edition, SteelBook Brawler Edition, Digital Deluxe Edition e Digital Edition).

Di seguito vi elenchiamo le varie edizioni di Dissidia Final Fantasy NT con i relativi contenuti:

Ultimate Collector's Edition (189,99 dollari)

Statuetta raffigurante il busto del Warrior of Light (alta all'incirca 21 centimetri)

Colonna sonora ufficiale con 15 tracce selezionate dalla serie Dissidia

Art book di 80 pagine

Season Pass con accesso garantito a 6 nuovi personaggi e ai contenuti post-lancio

Custodia SteelBook

Collector's Box decorata con la raffigurazione di alcuni personaggi leggendari della saga di Final Fantasy

SteelBook Brawler Edition (59,99 dollari)

Chi effettua il pre-order presso alcuni rivenditori selezionati può ricevere una delle tre speciali custodie SteelBook con le raffigurazioni dei celebri personaggi di Final Fantasy

Digital Edition (59,99 euro) e Digital Deluxe Edition (84,99 euro)

Chi pre-ordina la versione digitale dal PlayStation Store riceve una mini-soundtrack con cinque brani e la skin "Nameless Warrior" per il Warrior of Light

La Deluxe Edition contiene in più il Season Pass

Rimaniamo in attesa di una data di lancio preciso per l'Europa, dove Dissidia Final Fantasy NT è atteso per PlayStation 4 entro i primi mesi del 2018. A fondo pagina trovate le immagini relative alle varie edizioni del gioco.