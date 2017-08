A qualche anno di distanza dall’uscita nelle sale giochi giapponesi,, nuovo capitolo del picchiaduro con protagonisti gli eroi più celebri della serie, si appresta ad arrivare anche su PlayStation 4.

In attesa di poter mettere le mani sulla versione completa, abbiamo testato approfonditamente tutte le novità della produzione grazie ad una Closed Beta messa a disposizione per gli utenti Sony. Per saperne di più vi rimandiamo alle prime impressioni sulla Beta di Dissidia Final Fantasy NT per PlayStation 4.