Dissidia Final Fantasy: un nuovo personaggio verrà annunciato il 10 gennaio

ha confermato che il prossimo martedì, 10 gennaio, sarà annunciato un nuovo personaggio che si unirà al roster di, spinoff della serie al momento riservato solo alle sale giochi giapponesi. L'annuncio avverrà durante un livestream trasmesso tramite il canale Niconico.

Durante la trasmissione, il nuovo personaggio verrà mostrato anche in scene di gameplay, e ci sarà una sessione di domande e risposte con i fan. Al momento non ci sono indizi su quale sarà il nuovo eroe introdotto nel gioco, anche se i fan in rete sospettano possa trattarsi di Noctis di Final Fantasy XV.

Al momento non sappiamo se Dissidia Final Fantasy Arcade potrà avere un port sulle console casalinghe, sebbene se ne fosse vociferato in passato. Probabilmente ne sapremo di più a fine mese, in occasione del 30esimo anniversario della serie.